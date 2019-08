POL-NB: Tödlicher Bootsunfall vor Binz (LK Vorpommern-Rügen)

Binz (ots) -



Am 23.08.2019, gegen 15:30 Uhr ereignete sich vor dem Binzer Strand

ein schwerer Bootsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der

30-jähriger Bootsführer mit einem Motorboot sowie einer daran

befestigten und unbesetzten ´Banane´ den durch Tonnen abgesperrten

Bereich vom Strand aus kommend in Richtung offenes Gewässer. Der

abgesperrte, so genannte betonnte Bereich ist für Badegäste gesperrt

und dient allein dem Sportbootverkehr als Zufahrt zum Strand und

zurück zum offenen Wasser. Weiterhin befand sich ein 56-Jähriger mit

an Bord, welcher ständig vom Boot aus nach hinten schaute und die

Banane im Blick behielt. Nach wenigen Metern Fahrt kollidierte das

Boot mit dem im abgetonnten Bereich verbotenerweise schwimmenden

53-Jährigen. Der Schwimmer wurde bei dem Zusammenstoß schwer

verletzt. Er wurde umgehend geborgen und an Land gebracht, wo er

durch die herbeigerufenen Kräfte des Rettungsdienstes behandelt

wurde. Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb der aus

Bulgarien stammende 53-Jährige im Rettungshubschrauber, bevor er ins

Klinikum geflogen werden konnte.

Die von der Insel Rügen stammende Bootsbesatzung blieb unverletzt,

musste jedoch seelsorgerische betreut werden.

Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurden Kräfte der

Wasserschutzpolizei Sassnitz und des Kriminaldauerdienstes aus

Stralsund eingesetzt.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









