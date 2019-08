POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Vormittag (23. August 2019) gegen 11.00 Uhr ist es in

Greifswald-Eldena zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer

gekommen.



Nach Informationen der Polizei befuhr die 53-jährige Autofahrerin

eines Hondas die Wolgaster Landstraße. Ein 78-jährigen Radfahrer, der

die Straße in gleicher Richtung befuhr und gerade überqueren wollte,

achtete nicht auf den fließenden Verkehr und stieß mit dem PKW

zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere

Verletzungen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4.200 Euro.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg









