POL-HST: Versuchter Diebstahl von Zaungittern auf Vilmnitzer Friedhof

Vilmnitz/ Insel Rügen (ots) - Am Morgen des 22.08.2019 bemerkte

ein Friedhofsangestellter des Vilmnitzer Friedhofes, dass der

Eisenzaun einer Totengedenkstätte fehlte und meldete dies den Beamten

des Polizeihauptreviers Bergen.



Die über 100 Jahre alte Grabumzäunung wurde von einem oder

mehreren bisher unbekannten Tätern im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr des

21.08.2019 und 09:30 Uhr des 22.08.2019 mithilfe eines unbekannten

Werkzeuges abgetrennt und im Umkreis vor einem Gebüsch aufgestapelt.

Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Zeugenhinweise. Wer den versuchten Diebstahl beobachtet hat

oder Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich

bei der Bergener Polizei unter der Telefonnummer 03831/8100, bei

jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache

www.Polizei.mvnet.de zu melden.









