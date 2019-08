POL-ANK: Diebstahl eines Autos in Hoppenwalde bei Eggesin

Eggesin (ots) - In der Nacht von gestern zu heute (22./23. August

2019) haben unbekannte Täter zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr einen

weißen Ford Edge mit dem amtlichen Kennzeichen UEM-CC1 im Wert von

ca. 40.000 EUR entwendet. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz

eines Mehrfamilienhauses in der Ueckermünder Straße.



Das gestohlene Fahrzeug wurde durch die Polizei zur Fahndung

ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820 oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.









