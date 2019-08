POL-NB: Betrunkener Autofahrer nach Zeugenhinweis festgestellt

Röbel (ots) -



Am 22.08.2019 gegen 22:45 Uhr teilte ein aufmerksamer PKW-Fahrer der

Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der L 24 zwischen

Wredenhagen und Bollewick mit. Vor ihm fahre ein PKW Ford Focus in

sehr auffälliger Fahrweise. Durch die eingesetzten Polizeikräfte des

Polizeirevieres Röbel konnte das Fahrzeug in der Ortschaft Röbel

angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten

Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-jährigen Fahrzeugführers fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82

Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









