POL-HRO: Festnahme nach Drogenfund

Rostock (ots) - Verschiedene Betäubungsmittel mit einem

Gesamtgewicht von einem Kilogramm haben Ermittler der

Kriminalpolizeiinspektion heute Morgen in einer Rostocker Wohnung

sichergestellt.



Die Beamte hatten im Stadtteil Evershagen die Wohnung eines

30-jährigen Tatverdächtigen durchsucht, dem der Handel mit

Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Dabei wurde neben den Drogen

(Marihuana, Kokain, Amphetamin und Ecstasy) auch Bargeld in

szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt. Der

30jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Der Rostocker

soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.



Auch für einen 28jährigen Mann, der sich ebenfalls in der

durchsuchten Wohnung aufhielt, klickten die Handschellen. Gegen ihn

lagen zwei Haftbefehle (Ersatzfreiheitsstrafe) vor.









Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell