POL-LWL: Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße

08 zwischen Grabow und Milow wurde am Mittwochabend eine Person

schwer verletzt. Aus noch unbekannter Ursache kam der 38-Jährige mit

seinem PKW Honda auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab,

touchierte einen Straßenbaum und kam anschließend im Straßengraben

zum Stehen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und anschließend mit

einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 12.000

Euro. Im Zuge der Rettungsarbeiten war die Straße in Höhe der

Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Wie sich herausstellte, ist

der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Angaben

des Fahrers hatte dieser zudem vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert.

Ein Atemalkoholtest war aufgrund der schwere der Verletzungen jedoch

nicht möglich und das Ergebnis einer durchgeführten

Blutprobenentnahme steht noch aus. Die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache dauern weiter an.









