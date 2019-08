POL-HWI: Sachbeschädigungen am St.-Marien-Kirchhof - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Bereits am 12. August wurden der Polizei in Wismar

zwei Sachbeschädigungen am aufgemauerten Kirchenschiff der

St.-Marien-Kirche gemeldet.



In der Zeit vom 05. August gegen 16:00 Uhr bis zum darauffolgenden

Morgen beschädigten Unbekannte die Aufmauerung des ehemaligen

Kirchenschiffes, indem sie Ziegel aus dem Mauerverbund brachen und

diese auf das Mauerwerk warfen. Darüber hinaus kam es zu

Beschädigungen am Baustellenmaterial.



Zu weiteren Beschädigungen kam es darüber hinaus in der Zeit vom

Nachmittag des 06. August bis zum 09. August. Auch hier beschädigten

unbekannte Täter die Aufmauerungen sowie Bauzäune und

Sichtschutzplanken.



Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier

Wismar unter 03841/203 0 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar