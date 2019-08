POL-HRO: ERGÄNZUNGSMELDUNG - Bankautomat in Güstrow gesprengt

Güstrow (ots) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten der Sparda

Bank in Güstrow haben die Kriminaltechniker zwischenzeitlich ihre

Arbeit vor Ort beendet. (Bezug Pressemitteilung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4353756)



Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen und Sichtung des Videos aus

der Überwachungskamera handelt es sich bei den Tätern um zwei Männer.

Beide waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken. Auf einem

Motorroller (Kennzeichen nicht bekannt) flüchteten die Täter vom

Tatort am Pferdemarkt 28 über die Schnoinenstraße in Richtung

Tiefetal. Nach jetzt vorliegenden Erkenntnissen haben die Täter nur

einen geringen Teil des im Automaten vorhandenen Geldes erbeuten

können.



Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion

Rostock übernommen. Zur Identifizierung der Täter bittet die Polizei

um Mithilfe.



- Wer hat in der vergangenen Nacht im Güstrower Innenstadtbereich

Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Tat im

Zusammenhang stehen könnten bzw. wer kann Hinweise auf die

flüchtigen Täter geben?



- Insbesondere interessiert die Ermittler, ob jemand das mit zwei

Personen besetzte, dunkle Moped/Motorroller bereits vor 02:45

Uhr gesehen hat bzw. ob jemand die flüchtigen Täter nach der

Tat, möglicherweise auch beim Umsteigen in ein anderes Fahrzeug

beobachtet hat.



Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Rostock unter der Tel. Nr. 038208/888-2222, die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.









