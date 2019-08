POL-HWI: Diesel aus landwirtschaftlichen Maschinen bei Dorf Mecklenburg entwendet

Wismar (ots) - In der Nacht vom 20. zum 21. August 2019 waren

unbekannte Dieseldieb am Werk. Aus einem Traktor sowie einem

Schaufelradlader, die zur Tatzeit am Rand der Straße zwischen den

Ortschaften Rambow und Grapen Stieten abgestellt waren, entwendeten

die Täter jeweils etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Darüber hinaus

nahmen die Täter die auf den Fahrzeugen jeweils deponierten

Werkzeugkisten mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000

Euro.



Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier

Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden.









