POL-NB: 14-Jähriger in Zinnowitz beraubt

Insel Usedom (ots) - Am gestrigen Tage (20.08.19) wurde auf der

Insel Usedom ein Jugendlicher beraubt.



Der 14-Jährige aus Sachsen-Anhalt befindet sich derzeit mit seinen

Mitschülern auf Klassenfahrt in Zinnowitz. Mit vier Klassenkameraden

befand er sich gegen 19:30 Uhr an einem Imbissstand im Möskenweg, als

die Schüler von einer Gruppe von fünf Jugendlichen bepöbelt und

bedrängt worden seien.



Die vier Mitschüler des Geschädigten hätten in einem nahegelegenen

Discounter Zuflucht suchen können, dem 14-Jährigen habe sich jedoch

ein Tatverdächtiger in den Weg gestellt.



Der Tatverdächtige habe laut Aussage des Geschädigten unter

Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld verlangt und wurde

schließlich seines Portemonnaies beraubt. Die Begleiter des

Tatverdächtigen seien an der Tat nicht unmittelbar beteiligt gewesen.



Im Anschluss der Tat wollten sich der geschädigte Jugendliche und

seine Klassenkameraden zu ihren Betreuern begeben. Unterwegs trafen

sie auf eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers

Heringsdorf und erzählten den Beamten, was passiert war.



Die Beamten leiteten eine Nahbereichsfahndung ein und befragten

mehrere Zeugen. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnte ein

Tatverdächtiger identifiziert werden. Der 17-Jährige wurde in einem

Nachbarort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes und des Reviers

festgestellt. Bei einer freiwilligen Durchsuchung seiner

Räumlichkeiten wurde ein Messer aufgefunden, bei dem es sich um das

Tatmittel handeln könnte. Nach seiner Beschuldigtenvernehmung und

einer Erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus den

polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Raubes aufgenommen.









