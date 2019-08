POL-LWL: Diebe wurden offenbar gestört

Plau am See (ots) - Mehrere Fahrräder, diverse Werkzeuge und ein

Satz PKW-Kompletträder hatten unbekannte Täter von mehreren

Grundstücken in Plau am See entwendet und bereits zum Abtransport

bereitgestellt. Dabei wurden sie offenbar gestört und flüchteten in

noch unbekannte Richtung. Die aufgefundenen Gegenstände wurden

zunächst sichergestellt anschließend an die Eigentümer übergeben. Die

Polizei in Plau (038735/ 43270) ermittelt jetzt wegen versuchten

Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet deshalb um Hinweise

aus der Bevölkerung zu diesem Vorfall, der sich in der Straße ´Am

Köpken´ ereignet hat. Es ist nicht auszuschließen, dass in der

Umgebung bereits ähnliche vorbereitete Tathandlungen stattgefunden

haben.









