POL-NB: 37-Jähriger mit 2,39 Promille und ohne Fahrerlaubnis in Malchin erwischt

Malchin (ots) - Am 20.08.2019 um 22:50 Uhr haben die Beamten des

Polizeireviers Malchin in der Wargentiner Straße in Malchin einen

Fahrzeugführer zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft.



Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem

37-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,39 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen

Führerschein besitzt und bereits mehrfach durch Fahren ohne

Fahrerlaubnis sowie mit Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen

ist.



Nach erfolgter Blutprobenentnahme im Polizeirevier Malchin wurde

der Beschuldigter entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des

erneuten Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr

wurde eingeleitet.









