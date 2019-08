POL-HST: Tödlicher Badeunfall in Wustrow

Stralsund (ots) - Am 20.08.2019 gegen 17:00 Uhr wurde die

Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg von der

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Badeunfall am Strand

von Wustrow informiert. Ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug

und ein Funkstreifenwagen der Polizei wurden zum Unglücksort

entsandt.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ging der 78-jährige Mann aus dem

Bundesland Thüringen zum Baden in die Ostsee. Nach einiger Zeit

verlor seine Ehefrau ihn aus den Augen und verständigte die DLRG

(Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft). Sofort begannen ein

Rettungsboot und mehrere Rettungsschwimmer mit der Suche nach dem

Mann. Nach kurzer Zeit fanden sie ihn und brachten ihn aus dem

Wasser. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben leider

erfolglos. Woran der 78-Jährige verstarb kann derzeit nicht gesagt

werden.



Durch die Kriminalpolizei wurde ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise

auf ein Fremdverschulden.









