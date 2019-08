POL-HRO: Vermisste 14-Jährige aus Güstrow

Rostock (ots) -



Seit dem 20.08.2019 ca. 18:00 Uhr wird die 14-jährige Lilli Krüger

aus Güstrow vermisst. Eine Notlage kann derzeit nicht ausgeschlossen

werden.



Lilli kann wie folgt beschrieben werden:



- Geschlecht: weiblich

- Alter: 14 Jahre

- Größe: ca. 1,68 cm

- Haare: blond, schulterlang

- Statur: schlank



Sie trägt vermutlich eine schwarz/weiße Wendejacke der Marke ´Adidas´

mit Kapuze und Emblem auf dem Rücken sowie eine schwarze Jeanshose

und beigefarbene Schuhe der Marke ´Nike´. Weiterhin trägt sie eine

große schwarze Handtasche bei sich.

Letztmalig wurde Lilli gegen 17:00 Uhr in der Neuen Straße in Güstrow

gesehen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, Hinweise zu der Vermissten

bzw. ihrem jetzigen Aufenthaltsort dem Polizeihauptrevier Güstrow

unter der Telefonnummer 03843/2660 mitzuteilen. Hinweise nimmt auch

jede andere Polizeidienststelle entgegen.





