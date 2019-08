POL-HRO: Vermisster 19-Jähriger in Kneese bei Gadebusch

Rostock (ots) -



Seit dem 20. August 2019 wird der 19-jährige Leon Röckendorf

vermisst.



Personenbeschreibung:

- ca. 160 cm groß

- schlanke Gestalt

- augenscheinlich ca. 50 kg

- Kleidung unbekannt

- Brillenträger

- vermutlich unterwegs mit einem einfachen Tretroller/Cityroller



Letztmalig wurde er gegen 19:00 Uhr in der Dorfstraße in Kneese an

seinem Wohnort gesehen. Er bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Bislang geführte Suchmaßnahmen und die damit im Zusammenhang

stehenden Ermittlungen verliefen bisher ergebnislos.

Wer hat Leon Röckendorf seit Montagabend 19:00 Uhr gesehen oder kann

Angaben zu seinem Verbleib machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Gadebusch unter Tel. 03886/7220

sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Kai Schmechel

Polizeikommissar

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Gadebusch









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



