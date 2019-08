POL-NB: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen, LK VG

Pasewalk (ots) - Am 20.08.19 gegen 13.30 Uhr kam es auf der B 113

zwischen Linken und Neu Grambow zu einem Verkehrsunfall mit vier

schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten Personen. Der 59

jährige Fahrer eines Traktors mit zwei Anhänger befuhr die B113 aus

Richtung Linken kommend, in Richtung Neu Grambow. Auf Höhe der

späteren Unfallstelle wollte der Fahrer des Traktors nach links auf

einen unbefestigten Weg abbiegen. Beachtete dabei aber nicht, dass er

bereits überholt wird. Der 41 jährige Fahrer eines VW Touareg mit

Anhänger befand sich bereits mit seinem Gespann auf Höhe des Traktors

als dieser nach links zog. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider

Gespanne. In der weiteren Folge kam der VW nach links von der

Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam auf dem

angrenzenden Radweg zur Endstellung. Der Anhänger riss vom PKW ab und

lag neben dem Radweg im Straßengraben. Im PKW befanden sich die 38

jährige Ehefrau als Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von 2 und 5

Jahren. Durch den Zusammenstoß und abkommen von der Fahrbahn erlitt

die Beifahrerin nach Einschätzung des Notarztes zunächst vermutlich

innere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in die

Asklepios Klink nach Schwedt geflogen. Die beiden Kinder und dessen

Vater wurden mit einem Rettungswagen in die Asklepios Klinik Schwedt

verbracht. Nach telefonischer Rücksprache mit der Klinik, besteht bei

der Beifahrerin keine Lebensgefahr. Die Beifahrerin erlitt Prellungen

im Bauchbereich und ein Schleudertrauma. Die zwei Kinder und der

Vater erlitten ein Schleudertrauma. Der PKW war nicht mehr

fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Weiterhin waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und 3

Funkstreifenwagen an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden

von 8800 Euro. Die B 113 war zur Unfallaufnahme für ca. 1 Stunden

vollgesperrt.



