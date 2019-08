POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden, LK VG

Greifswald (ots) - Am 20.08.2019 gegen 14:45 Uhr wurde in der

Einsatzleitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW

Skoda Fabia und einem LKW Iveco mitgeteilt. Dieser ereignete sich auf

der B 105, zwischen den Abfahrten Gristow und Kirchdorf. Der

37jährige Fahrer eines Skodas befuhr die B 105 aus Stralsund in

Richtung Greifswald kommend und kam aus bisher noch ungeklärter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte er

seitlich mit einem ihm entgegenkommenden LKW Iveco. Durch die

Kollision konnten beide Fahrzeuge durch die Fahrer nicht mehr auf der

Straße gehalten werden und fuhren somit in den Straßengraben. Der

40jährige Fahrer des Ivecos konnte sein Fahrzeug unverletzt

verlassen, der Fahrer des Skodas hingegen erlitt lebensbedrohliche

Kopfverletzungen. Ein beteiligtes 3 Fahrzeug, ein PKW Citroën, wurde

durch umherfliegende Teile am Lack beschädigt. Der entstandene

Sachschaden wird durch die Polizei auf 35200,-EUR geschätzt, beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch

Abschleppdienste geborgen.



