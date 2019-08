POL-LWL: Einbruch in Bürogebäude

Lübtheen/ Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in das Bürogebäude

eines Pflegeheims in Lübtheen haben unbekannte Täter in der Nacht zu

Dienstag nach einer ersten Übersicht Arbeitsunterlagen entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam durch ein

Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Die

Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch

ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03843/ 2830)

ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet

um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Montag 20:00 Uhr und

Dienstag 05:15 Uhr in der Straße ´Lobetal´ ereignet hat.









