POL-NB: Einbruch in zwei Bürogebäude

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 19.08.2019 zum 20.08.2019

ist es zu zwei Einbrüchen in Bürogebäude im Bereich des

Neubrandenburger Katharinenviertels gekommen.



In einem Fall haben bislang unbekannten Täter mehrere Büroräume

des Gebäudes ´Phoenixeum´ in der Feldstraße äußerst gewaltsam

aufgebrochen, durchsucht und durch das Sprühen von Feuerlöschschaum

beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es mindestens fünf

geschädigte Firmen bzw. Vereine. Zum Diebesgut können derzeit noch

keine genauen Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.



Im zweiten Fall sind die bislang unbekannten Täter in die

Büroräume einer Firma in der Woldegker Straße gewaltsam eingedrungen

und haben sämtliches Mobiliar durchsucht und zerwühlt. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurde hier eine geringe Menge Bargeld sowie

ein Handy entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe geht die Polizei nach

derzeitigen Erkenntnissen von einem Zusammenhang der beiden

Straftaten aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Zeugen, die auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche

Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in

Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.









