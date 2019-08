POL-HST: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Barth schwer verletzt

Barth (ots) - Am 20.08.2019 gegen 07:05 Uhr ereignete sich in

Barth in der Langen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Radfahrerin schwer verletzt wurde.



Die 35-jährige Frau aus Barth befuhr mit ihrem Fahrrad nach

gegenwärtigen Erkenntnissen den linksseitigen Gehweg in Fahrtrichtung

Zentrum, als vom Parkplatz eines Supermarktes ein 52-jähriger Mann

von der Insel Rügen mit seinem PKW Mercedes-Benz nach rechts auf die

Lange Straße in Fahrtrichtung Landesstraße 21 einbiegen wollte. Es

kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Radfahrerin schwer,

aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber

flog die Frau in die Uni-Klinik nach Greifswald.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro beziffert.









