LWSPA M-V: Vermisster Angler ist tot

Waldeck (ots) - Der seit dem 17.08.2019 vermisste 73-jährige

Angler (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747), der

mit seinem Sportboot aus noch nicht geklärter Ursache auf dem

Kummerower See gekentert war, wurde durch Beamte der

Wasserschutzpolizei Waren am 19.08.2019 um 10:16 Uhr tot in einer

Reuse in der Nähe des gekenterten Bootes gefunden und geborgen. Die

weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.









