POL-NB: Einbruch in einen Baustoffhandel - Diebstahl von Keksen

Neustrelitz (ots) - In der Nacht vom 16.08.2019 zum 17.08.2019 ist

es zu einem Einbruch in einen Baustoffhandel in der Straße

Bürgerseeweg in Neustrelitz gekommen. Bislang unbekannte Täter haben

sich widerrechtlich auf das umfriedete Gelände begeben und sind dann

gewaltsam in das Bürogebäude eingedrungen. In dem Gebäude haben die

Täter sämtliche Räumlichkeiten und das Mobiliar durchsucht. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Packungen Kekse sowie eine

Taschenlampe entwendet. Der entstandene Sachschaden ist mit ca. 500

Euro somit viel größer als der Stehlschaden.



Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle neustrelitz aufgenommen. Dazu waren

auch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg

unterstützend im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, melden sich bitte bei der Polizei in neustrelitz unter

03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.









