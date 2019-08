POL-HRO: Vermisste Person nach Brand eines Einfamilienhauses

Ludwigslust (ots) - Am 17.08.2019 gegen 20:30 Uhr kam es in

Gorlosen, Ortsteil Strassen (LK Ludwigslust-Parchim) zu einem Brand

eines Einfamilienhauses. Seit den Lösch- und Rettungsarbeiten wird

ein 59-jähriger Bewohner vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass

der vermisste



Heinz-Günter Krüger



durch den Brand verletzt wurde und nunmehr medizinische Hilfe

benötigt. Herr Krüger ist zirka 1,80m groß, hat eine sehr füllige

Figur, sehr kurz geschnittenes graues Haar, und war zuletzt mit einer

Jeans und einem blau-weiß karierten Hemd bekleidet. Er wurde vor dem

Brandausbruch letztmalig gesehen. Wer hat Heinz-Günter Krüger gesehen

bzw. kann Angaben zum Aufenthalt der vermissten Person machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust, Tel.:

03874-411156, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

unter: internetwache-pp.rostock.de entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell