POL-NB: Verkehrsunfall mit einem getöteten Fahrzeugführer und 4 verletzten Personen, LK VG

Pasewalk (ots) - Am Sonntag, dem 18.08.2019, kam es gegen 00:50

Uhr auf der B 113 zwischen der Ortschaft Grambow und Schwennenz zu

einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer getöteten und mehreren

verletzten Personen. Der beteiligte PKW Audi geriet auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW VW.

Insassen waren hier eine dänische Familie bei der beide Kinder (10

und 13 Jahre) schwerverletzt und die beiden Eltern (46 und 42 Jahre

alt) leicht verletzt wurden. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus

nach Pasewalk verbracht und dort medizinisch versorgt. Der PKW Audi

wurde in zwei Teile gerissen und der 33jährige Fahrzeugführer

verstarb noch an der Unfallstelle. Der beteiligte PKW VW Touareg war

ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter

Gesamtschaden von zirka 55.500,00 Euro. Vor Ort eingesetzt waren die

Feuerwehren aus Löcknitz, Grambow und Ladenthin, zwei

Notfallbegleiter des DRK sowie die Spezialfirma ´Hoffmann und Berger´

zur Reinigung der Fahrbahn. Die B 113 ist seid 08:00 Uhr wieder frei

befahrbar.Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









