POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person, LK VR

Barth (ots) - Am 17.08.2019, gegen 13:00 Uhr, fuhr die 37-jährige

Fahrzeugführerin eines PKW Skoda mit zwei weiteren Insassen vom

Parkplatz des dortigen Supermarktes auf die Bäderstraße in Born ein.

Die Unfallverursacherin aus Berlin missachtete die Vorfahrt des aus

Richtung Ahrenshoop kommenden PKW Ford und kollidierte mit diesem. In

dem Ford aus dem Kreis Breisgau befanden sich zwei Insassen. Durch

den Zusammenstoß wurde der Ford gegen einen auf der

gegenüberliegenden Einmündung stehenden VW Sharan, aus dem Sauerland,

geschoben. In dem Sharan befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt

vier Insassen, davon zwei Kinder. Alle drei Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die

Fahrzeugführerin des Skoda wurde dabei leichtverletzt und mit

Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war für eine

Dauer von 90 Minuten halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.



