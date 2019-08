POL-NB: Gasgeruch führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Gemeinde Pripsleben (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Altentreptow (ots) -



Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, nahmen Anwohner der Ortschaft

Barkow (Gemeinde Pripsleben/Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

einen starken Gasgeruch im Umfeld eines Einfamilienhauses wahr und

meldeten diesen Umstand der Rettungsleitstelle des LK MSE per

Notruf.

Die sofort zum Einsatz gebrachten insgesamt 18 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Altentreptow konnten mit Unterstützung von 6

nachgeforderten Kameraden des Gefahrstoffbekämpfungstrupps aus

Neubrandenburg bzw. Neustrelitz und Polizeibeamten des

Autobahnpolizeireviers Altentreptow den betroffenen Dorfbereich

sichern, die Ursachensuche vornehmen und als Vorsichtsmaßnahme die

Anwohner der im Umkreis von 100 Metern zur Gefahrenstelle liegenden

Häuser evakuieren.

Als Ursache des Gasgeruchs konnte durch die Einsatzkräfte sehr

schnell ein defektes Überdruckventil eines unterirdisch gelegenen

4000l-Gastanks ausgemacht werden, das gegen 20:00 Uhr durch einen

angeforderten Mitarbeiter der zuständigen Wartungsfirma repariert

werden konnte. Mit Abschluss der Reparaturarbeiten wurden die

Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben. Betroffene Personen, die

zwischenzeitlich im Gemeindehaus des Ortes untergebracht waren,

konnten in ihre Wohnungen bzw. Häuser zurückkehren. Es wurden keine

Personen verletzt.

Im Auftrag





Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell