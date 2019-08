POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus

Altentreptow (ots) - Am Nachmittag des 14.08.19 kam es in

Altenhagen bei Altentreptow zum Diebstahl von Bargeld aus einem

Einfamilienhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand haben sich bislang

unbekannte Täter durch eine unverschlossene Hintereingangstür Zugang

zum Gebäude verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar nach

Bargeld durchsucht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die

Tatzeit zwischen 14:30 - 15:30 Uhr liegt, da die Hauseigentümer

während dieser Zeit in der Küche eine Fußpflege bekommen haben. Die

Täter sind äußerst vorsichtig vorgegangen und haben keinerlei

Geräusche verursacht. Sie konnten eine niedrige vierstellige

Bargeldsumme entwenden und das Haus unbemerkt in unbekannte Richtung

verlassen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensicherung vor Ort. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen

gesucht. Wer hat am Nachmittag des 14.08.2019 auffällige Personen-

oder Fahrzeugbewegungen in und um Altenhagen wahrgenommen. Wer kann

sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder möglichen

Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Malchin unter

03994-231 224 entgegen.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei die Bevölkerung erneut

um Aufmerksamkeit bitten:



- Seien Sie wachsam! Wenn Sie Personen oder Fahrzeugen bemerken,

die sich auffällig verhalten und nicht in ihr gewöhnliches Umfeld

gehören, sprechen Sie sie an. Einbrecher fühlen sich allein dadurch

gestört. Wenn Sie sich nicht trauen, informieren Sie ihre örtliche

Polizei oder rufen Sie die 110.



- Schließen Sie immer Ihre Wohnungstüren ab!



- Lassen Sie sich informieren über Möglichkeiten des Diebstahls-

und Einbruchsschutzes. Die Präventionsberater der Polizeiinspektion

Neubrandenburg stehen Ihnen für Rat und Tat zur Seite. Den richtigen

Ansprechpartner erfahren Sie werktags in der Bürozeit unter der

Telefonnummer 0395-5582 5007.









