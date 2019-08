POL-HRO: Mutmaßlicher Vergewaltiger in Haft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde

gestern Haftbefehl vom Amtsgericht Rostock gegen einen 41-jährigen

Mann erlassen, der im Verdacht steht eine Rentnerin vergewaltigt zu

haben. Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte nur vier Tage nach

dem Überfall auf die 74-jährige Geschädigte.



Die Rentnerin war am späten Abend des 10. August 2019 beim

Verlassen ihres Gartens im Rostocker Stadtteil Dierkow angegriffen

und zurück in die Laube gedrängt worden, wo sie der Beschuldigte dann

unter Anwendung von massiver Gewalt vergewaltigt haben soll.

Anschließend flüchtete der zunächst unbekannte Täter auf einem

Fahrrad.



Nach der Anzeigeerstattung der Geschädigten leitete die

Kriminalpolizeiinspektion Rostock umfangreiche polizeiliche Maßnahmen

ein, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führen

sollten. Der Beschuldigte konnte schließlich in der Nacht zum 14.

August 2019 gestellt und vorläufig festgenommen werden, als er erneut

den Garten der Geschädigten aufsuchte. Der Tatverdächtige ist

polizeibekannt und einschlägig vorbestraft. Der Rostocker wurde am

gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach dem Erlass des

Haftbefehls in die JVA Waldeck verbracht.



Im Falle einer Verurteilung hat der Beschuldigte mit einer

Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren zu rechnen. Die Ermittlungen

dauern an.









