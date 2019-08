POL-LWL: Drei Fahrer standen unter Alkoholeinfluss

Plau am See (ots) - Die Polizei in Plau am See hat in der Nacht

von Donnerstag auf Freitag gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer

aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelte es sich um zwei PKW-Fahrer

und einen Kradfahrer. Die Spannweite der Alkoholmessungen reichte von

1,38 Promille bis 2,52 Promille. Gegen alle drei Fahrzeugführer wird

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt.

Zudem wurden ihre Führerscheine sichergestellt und sie jeweils zur

Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht.









