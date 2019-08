POL-LWL: Unbekannte zerkratzten elf parkende Autos

Sternberg / Sukow (ots) - Nach mehreren Sachbeschädigungen an

parkenden PKW in der Nacht vom 09. Zum 10. August in Sukow fahndet

die Polizei weiterhin nach den unbekannten Tätern und bittet um

Hinweise zu diesen Vorfällen. Im Tannenweg und der Achterstraße

hatten die Unbekannten insgesamt elf Autos jeweils mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt. In allen Fällen war die Fahrerseite betroffen.

Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Im Zuge

der Ermittlungen bittet die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270)

nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Taten.









