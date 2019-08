POL-NB: Diebstahl eines Nissan Qashqai

Neubrandenburg (ots) - Zwischen dem 13.08.19 um 18:00 Uhr und dem

15.08.19 um 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen zum Verkauf

stehenden Nissan Qashqai vom Gelände eines Autohauses in der

Quarzstraße in Neubrandenburg.



Der graue SUV ist nicht zugelassen und hat somit keine amtlichen

Kennzeichen. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf rund

27.000 Euro.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der

Telefonnummer 0395 5582 5224.









