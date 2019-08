POL-HRO: Führungswechsel an der Spitze der Polizeiinspektion und Kriminalpolizeiinspektion Rostock - Einladung für Medienvertreter

Rostock (ots) - Gleich zwei neue Leiter werden vom Minister für

Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Lorenz Caffier, am

kommenden Dienstag in Rostock feierlich in ihr Amt eingeführt.



Polizeidirektor Achim Segebarth, der bereits seit dem 01.08.2019

in der Hansestadt ist, übernimmt dann auch offiziell das Amt des

Leiters der Polizeiinspektion Rostock. Mit Kriminaldirektor Heiko

Tesch gibt es ebenso einen Wechsel an der Spitze der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



Wann: Dienstag,20.08.2019/ 17:00 Uhr



Wo: 18057 Rostock, Ulmenstr. 54



Interessierte Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung

herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung

bis zum 20.08.2019/ 12:00 Uhr gebeten









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell