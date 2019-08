POL-HRO: Verkehrseinschränkungen auf Grund einer Demonstration in der Rostocker KTV

Rostock (ots) - Auf Grund einer angemeldeten Demonstration am

kommenden Sonntag (18.08.2019) in der Rostocker KTV, wird es ab 13

Uhr zu erheblichen temporären Verkehrseinschränkungen kommen.



Folgende Straßen bzw. Straßenabschnitte sind betroffen:



Doberaner Platz - Doberaner Straße - Am Vögenteich -

Arnold-Bernhard-Straße - Saarplatz - Ulmenstraße - Maßmannstraße -

Lübecker Straße - Warnowufer - Am Strande



Bereits im Vorfeld gibt es ab 10 Uhr folgende Einschränkungen

(Parkverbote)im ruhenden Straßenverkehr:



- Parkplatz S-Bahnbrücke Ulmenstraße



- Teilstücke der Waldemarstraße



- Teilstücke Hansastraße



Bitte beachten Sie die angebrachten Beschilderungen.



Die Rostocker Polizei empfiehlt die benannten Bereiche zu umfahren

oder den ÖPNV zu nutzen.









