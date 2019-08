POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Altenkirchen, (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 16.08.2019 gegen 02:20 Uhr wurde der Polizei durch die

Rettungsstelle VR der Brand einer Gartenlaube in Altenkirchen,

Gartensparte ´Uns Gorden´ gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte eine Gartenlaube

in den Ausmaßen von ca. 3m x 4m. Personen wurden nicht verletzt. Nach

ersten Schätzungen wird die Schadenssumme mit ca. 1000,- Euro

angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen mit 16

Kameraden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg











Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell