POL-HRO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin Lankow

Schwerin (ots) -



Am Donnerstag, den 15.08.2019, kam es gegen 22:00 Uhr in einem

Mehrfamilienhaus in der E.-Bennert-Straße zum Ausbruch eines Brandes.

Das Feuer entstand im Keller.



Die Kameraden der Schweriner Berufsfeuerwehr konnten die Flammen

schnell löschen. Unterstützt wurden sie hierbei von Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Schwerin Warnitz.



Die Bewohner des betroffenes Hauses und des Nachbarhauses mussten

kurzzeitig evakuiert werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen von

Polizei und Feuerwehr konnten alle Betroffenen wieder unverletzt in

ihre Wohnungen zurückkehren.



Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.



Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



