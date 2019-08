POL-HRO: Verfahrenserfolg gegen den Drogenhandel Großsicherstellung von illegalen Betäubungsmitteln in Laage/ LK Rostock

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des

Polizeipräsidiums Rostock



Durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wurden am 14.08.2019

insgesamt 55 kg Marihuana, 3,5 kg Kokain und 9 kg Ecstasy mit einem

Straßenverkaufswert von ca. 700.000,00 EURO in Laage beschlagnahmt.

Gleichzeitig wurde im ländlichen Umfeld von Laage die Wohnung eines

36-jährigen Mannes durchsucht, dem der Handel mit Betäubungsmitteln

in erheblichem Umfang vorgeworfen wird.



Der Beschlagnahme gingen Ermittlungen der KPI Rostock voraus, die

zum Tatverdächtigen führten. Der 36-Jährige wurde am gestrigen Tag

vorläufig festgenommen und der Haftrichterin in Güstrow vorgeführt,

die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock einen Haftbefehl

erließ.



Der bis dahin polizeilich nicht auffällige Mann befindet sich nun

in Untersuchungshaft und muss mit einer langjährigen Haftstrafe

rechnen.









