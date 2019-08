POL-HST: Gemeinsamer Rettungseinsatz an der Nordspitze Rügens

Insel Rügen/Kap Arkona (ots) - Am Mittwoch, dem 14.08.2019, wurden

Polizei -, Feuerwehr- und Rettungskräfte zu einem gemeinsamen Einsatz

an der Steilküste nordwestlich vom Kap Arkona alarmiert. Dort war in

den Mittagsstunden eine Frau in eine Notlage geraten, als sie

versuchte, die Steilküste am Gellort zu erklimmen.



Nach bisherigen Erkenntnissen informierte die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Polizei kurz

nach 12:00 Uhr darüber, dass eine Frau offenbar vom Ostseestrand aus

die Steilküste hochgeklettert sei und dort etwa auf halber Strecke

festsitzt. Neben den umgehend alarmierten Polizeikräften des

Polizeirevieres Sassnitz kamen u.a. auch die Höhenrettung der

Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz und weitere Freiwillige Feuerwehren

sowie Rettungskräfte zum Einsatz. Bereits gegen 12:45 Uhr konnte die

Frau, bei der es sich um eine 51-jährige Urlauberin handelt, an dem

Kliff durch Rettungskräfte in Sicherheit gebracht und ärztlich

betreut werden. Ihr 51-jähriger Begleiter hatte es bereits im Vorfeld

ohne Hilfe nach oben geschafft. Die Höhenrettung kam nicht mehr zum

Einsatz. Auch der Einsatz der Polizei war nicht weiter erforderlich.

Die Frau konnte unverletzt aus den Einsatzmaßnahmen entlassen werden.



Offenbar hatten die vorherrschenden Witterungsbedingungen das Paar

dazu veranlasst, den gefährlichen Weg nach oben anzutreten, anstatt

den sicheren Rückweg über einen ausgewiesenen Auf-/Abgang zu nutzen.



Rügens Steilküsten sind ein beliebtes Ziel für Besucher. Trotz

Warnungen geraten Spaziergänger jedoch immer wieder in Notlagen, die

Rettungseinsätze erforderlich machen. Die Polizei appelliert daher in

diesem Zusammenhang an Urlauber, Besucher und Wanderer, sich an die

ausgewiesenen Wege und Warnhinweise zu halten.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell