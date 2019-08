POL-ANK: 25-jähriger Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Usedom (ots) - Gestern Nachmittag (13. August 2019) gegen 16.45

Uhr versuchte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers

Heringsdorf, einen 25-jährigen Fahrer eines Motorrads in Heringsdorf

anzuhalten, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Zuvor fuhr

er auf dem Hinterrad und augenscheinlich zu schnell. Mit Signalgebung

und Martinshorn gab die Polizei dem Fahrer zu verstehen, anzuhalten.

Nachdem er jedoch die Polizisten bemerkte, beschleunigte er und

lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt. Dabei riskierte

er teilweise die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer sowie auch

Fußgänger, da er unter anderem im Gegenverkehr und auch auf dem

Bordstein fuhr. Aufgrund zunehmend schlechter Verkehrslage verlor

sich der Blickkontakt zum Flüchtigen. Daraufhin entschieden sich die

Kollegen, den 25-Jährigen bei seiner Anschrift in Usedom aufzusuchen.

Vor Ort traf der junge Mann zwar ein, nachdem er die

Funkstreifenbesatzung allerdings bemerkte, machte er sich erneut aus

dem Staub. Dabei vergaß er wohl, dass auch seine Mutter irgendwann

nach Hause kommt. Nach kurzer Schilderung des Sachverhalts

kontaktierte die 50-Jährige ihren Sohn und bestellte ihn nach Hause.

Der 25-Jährige wurde belehrt und bekommt nun eine Strafanzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell