POL-NB: Handtaschendiebstahl aus dem Fahrradkorb

Neubrandenburg (ots) - Am 13.08.2019 gegen 18:20 Uhr ist es auf

dem Bethanienberg in Neubrandenburg zu einem Handtaschendiebstahl

gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 68-jährige

Geschädigte mit ihrem Damenfahrrad den Radweg der

Neustrelitzer-Straße auf der linken Seite in Richtung Neustrelitz.

Als sie auf den Fuß- und Radweg in Richtung Krokusweg (kurz hinter

dem Bethanien-Center) einbog, bemerkte sie etwa auf der Hälfte dieses

Weges einen Radfahrer, welcher von hinten angefahren kam und sie

überholen wollte. Daraufhin fuhr die 68-Jährige an den rechten Rand

des Radweges, damit der Radfahrer überholen kann. Der Tatverdächtige

fuhr vorbei und griff dabei der Geschädigten in den vorderen

Fahrradkorb. Er entwendete die dort hineingelegte Handtasche und fuhr

weiter in Richtung Margeritenstraße. Dort bog der Tatverdächtige nach

links ab und flüchtete in unbekannte Richtung.



Bei der Handtasche handelt es sich um eine hellbraune kleine

Ledertasche von der Marke ´Fritzi aus Preußen´. In der Handtasche

befanden sich 250 Euro Bargeld sowie die persönlichen Dokumente der

Geschädigten.



Bei der durchgeführten Absuche im Nahbereich durch die Kollegen

des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnte der Tatverdächtige

nicht aufgegriffen werden. Zur Personenbeschreibung des

Tatverdächtigen kann gesagt werden, dass er eine kurze graue Hose und

ein weißes T-Shirt trug und helle Haare hatte. Zudem war er mit einem

Kinderfahrrad unterwegs, welches nach Angaben der Geschädigten

auffällig zu klein für den Tatverdächtigen schien.



Im Kriminalkommissariat Neubrandenburg wurden die Ermittlungen

wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zu dem Handtaschendiebstahl oder Angaben zu dem Tatverdächtigen

machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg

unter 0395-5582 5224.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell