POL-NB: Verdächtiger Pkw nach nächtlicher Verfolgungsfahrt in Malchin und Teterow gestellt

Malchin/Teterow (ots) - Am 13.08.2019 gegen 23:30 Uhr wollten

Beamte des Polizeireviers Malchin im Stadtgebiet von Stavenhagen

einen Pkw VW Golf zur Verkehrskontrolle anhalten, da ein Rücklicht

defekt war.



Ohne auf die Signale der Polizei zu reagieren, beschleunigte der

Fahrer und flüchtete auf der B104 in Richtung Malchin. Auf der B104

musste ein entgegenkommender Lkw-Fahrer stark bremsen, um einen

Zusammenstoß mit dem flüchtenden Pkw zu vermeiden. Bei der Flucht

fuhr der Fahrer mehrmals auf der linken Fahrspur, während die

Insassen Gegenstände aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn warfen. Die

Funkwagenbesatzung musste mehrmals ausweichen, um nicht getroffen zu

werden. Nachdem der verdächtige Pkw die Ortschaft Malchin mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchfahren hatte, flüchtete er

weiter auf der B 108 in Richtung Teterow. Inzwischen wurden weitere

Polizeikräfte aus Waren und Teterow zur Unterstützung alarmiert. In

Von-Moltke-Straße in Teterow gelang es dem Fahrer eine eingerichtete

Straßensperre zu durchbrechen. Dabei überfuhr er eine Rot zeigende

Ampel, sodass es beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem querenden

Pkw gekommen wäre. In der weiteren Folge stieß der Pkw in der Warener

Straße in Teterow gegen einen parkenden Pkw. Durch den Zusammenstoß

erlitt der verdächtige Pkw einen platten Reifen, mit dem der Fahrer

noch bis in die Groß Knickhäger Straße fuhr. Dort stoppte der Fahrer.

Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür und eine männliche Person

lief davon. Ein Beamter nahm sofort die fußläufige Verfolgung auf,

konnte den Flüchtigen aber in der Dunkelheit nicht mehr stellen.



In dem Fahrzeug stellten die Beamten anschließend zwei weitere

verdächtige Personen fest. Hierbei saß eine Frau (21J.), die zuvor

während der Flucht auf dem Beifahrersitz saß, auf dem Fahrersitz und

deren Bruder (20J.) saß auf der Rückbank. Angaben zu der flüchtigen

Person machten beide nicht.



Der Grund der Flucht ergab sich den Beamten bei den folgenden

Ermittlungen. Zum einen waren die Kennzeichen, die an dem Pkw

angebracht waren nicht registriert und der Pkw nicht zugelassen.

Zudem führte die 21-Jährige in ihrer Handtasche einen Schlagring, der

nach dem Waffengesetz verboten ist, mit sich. In der Handtasche

fanden die Beamten außerdem Identitätspapiere und somit Hinweise auf

einen weiteren Bruder der Frau, einen 25-jährigen Mann aus der Region

Malchin. Dieser besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Bei dem

20-jährigen Mann bemerkte die Beamten körperliche Auffälligkeiten,

die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten.



Gegen die Geschwister ermittelt nun die Kriminalpolizei unter

anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr,

Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch,

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz,

Fahrerflucht, Verstoß gegen das Waffengesetz und das

Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.









