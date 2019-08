POL-HST: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

Insel Rügen/Breege (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der

Landesstraße 30 auf der Insel Rügen wurden gestern Nachmittag

(13.08.2019) insgesamt zwei Menschen leicht verletzt. Zwei Pkw waren

bei Breege zusammengestoßen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von

geschätzten 15.000 Euro.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 83-jährige Fahrer eines

Pkw Opel gegen 14:00 Uhr die L30 in Richtung Glowe. Höhe einer

Bushaltestelle hinter der Abzweigung nach Breege beabsichtigte der

Senior sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah der 83-Jährige offenbar

den nachfolgenden 56-Jährigen in seinem Pkw VW, sodass es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Insassen im Pkw Opel

sowie der 56-jährige Fahrer des VW blieben nach bisherigen

Erkenntnissen unverletzt. Der 20-jährige Beifahrer und eine

51-jährige Mitfahrerin im Pkw VW wurden hingegen leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen

16:45 Uhr war die Unfallstelle beräumt.









