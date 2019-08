POL-LWL: Hilferufe in Parchim lösten Sucheinsatz aus

Parchim (ots) - Der Verdacht auf einen Unglücksfall löste in

Parchim am späten Dienstagabend einen Sucheinsatz aus. Zeugen hatten

gegen 22:00 Uhr hörbare Hilferufe vom Wockersee vernommen und

daraufhin die Polizei informiert. Da ein Badeunglück nicht

ausgeschlossen werden konnte, führte die Polizei mit Unterstützung

der Feuerwehr einen großangelegten Sucheinsatz durch. Der

Polizeihubschrauber hat die Maßnahmen aus der Luft unterstützt. Die

Absuche wurde gegen 03:00 Uhr ohne Ergebnis beendet. Eine

Vermisstenanzeige oder tatsächliche Hinweise auf das Verschwinden

einer Person liegen der Polizei nicht vor.



Am Mittwochvormittag sucht die Feuerwehr Parchim noch einmal das

Ufer rund um den Wockersee ab.









