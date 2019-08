POL-ANK: Sanierungsmaßnahmen im Polizeihauptrevier Anklam

Anklam (ots) - Die Kolleginnen und Kollegen des

Polizeihauptreviers Anklam werden ab heute (13. August 2019) in den

nächsten zwei Monaten ihre Räumlichkeiten für Sanierungsmaßnahmen

freimachen. Um die Bauarbeiten möglichst schnell voranzutreiben und

weiterhin optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, werden die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in der ehemaligen

Einsatzleitstelle im Dachgeschoss fleißig sein. Dieser ist räumlich

etwas abgesetzt, sodass es zu leichten Verzögerungen bei der direkten

Betreuung von Anliegen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Polizeihauptreviers kommen kann. Allerdings kann die Lärmbelästigung

infolge der baulichen Maßnahmen durch die gewählte Unterbringung auf

ein Minimum reduziert werden. Zudem kann hier eine optimale

technische Ausstattung gewährleistet werden.



Besucherinnen und Besucher des Reviers können sich jederzeit mit

ihren Anliegen an die Pförtnerei im Eingangsbereich des

Polizeizentrums wenden. Diese werden das Revier schnellstmöglich

verständigen, damit weiterhin Auskünfte erteilt oder Anzeigen

aufgenommen werden können. Aus eigensicherungstechnischen Gründen

erfolgt die Kontaktaufnahme zur Pförtnerei nachts über eine

Gegensprechanlage. Alternativ ist das Revier auch telefonisch rund um

die Uhr unter 03971-2510 erreichbar. Anzeigen können auch gerne auf

der Internetwache erstattet werden (www.polizei.mvnet.de).



Für den polizeilichen Alltag soll dennoch kein Nachteil entstehen.

Einzig die derzeit nicht funktionsfähigen Gewahrsamsräume macht es

den Polizistinnen und Polizisten unmöglich, Personen in Anklam

unterzubringen. Hier werden die umliegenden Polizeireviere

unterstützen.



Die Polizei bittet um Verständnis. Wir werden trotzdem weiterhin

im gleichen Umfang für Ihre Sicherheit Sorge tragen und ansprechbar

bleiben.









