POL-HWI: Auffahrunfall sorgt für zeitweise Vollsperrung der A20 zwischen Schönberg und Grevesmühlen

Wismar (ots) - Am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr kam es auf der

Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Schönberg und

Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht

verletzt wurden.



Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 41-jährige Fahrer eines Fords

nach rechts vom Hauptfahrstreifen ab und fuhr auf einen auf dem

Standstreifen stehenden Baustellen-LKW mit Sicherungs- und

Sperranhänger auf. Der Ford schleuderte daraufhin nach links über die

Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.



Der Fahrer des Fords sowie der Fahrer des Sicherungsfahrzeuges

wurden hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in Klinikum

nach Wismar gebracht.



Am Ford entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und

der Baulast wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.



Die A20 war in Fahrtrichtung Rostock bis 09:45 Uhr voll gesperrt.

Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten erfolgt

weiterhin die Sperrung des Stand- sowie Hauptfahrstreifens.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell