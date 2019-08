POL-NB: Diebstahl von Bargeld aus Blumengeschäft und versuchter Diebstahl aus Physiotherapiepraxis

Stavenhagen (ots) - Am 12.08.2019 kam es gegen 14:00 Uhr in der

Neuen Straße in Stavenhagen zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem

Blumengeschäft.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die geschädigte Verkäuferin

von einer ausländischen Kundin in ein Gespräch verwickelt. Dabei

begab sie sich mit der Frau vor das Blumengeschäft, um ihr Blumen zu

zeigen. In dieser Zeit ließ sie den Verkaufsraum kurz außer Acht. So

gelang es einem bisher unbekannten Täter aus dem Mitarbeiterbüro aus

einer abgelegten Handtasche ein Portemonnaie mit einem vierstelligen

Bargeldbetrag zu entwenden. Den Diebstahl bemerkte die Verkäuferin

erst eine halbe Stunde später und verständigte die Polizei. Zu der

Frau ist lediglich bekannt, dass sie vermutlich osteuropäischer

Herkunft gewesen ist.



Bereits gegen 13:45 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in

Stavenhagen zu einem möglicherweise versuchten Diebstahl in einer

Physiotherapiepraxis. Hierbei befand sich die Inhaberin der Praxis

mit einer Patientin in einem Behandlungszimmer. Dabei hörte sie

verdächtige Geräusche im Aufenthaltsraum. Da sonst niemand in der

Praxis war, sah sie nach und traf auf einen jungen Mann. Dieser

antwortete auf Nachfrage, dass er nach einem Termin fragen wollte.

Der Mann entfernte sich dann plötzlich. Beim Verlassen der Praxis

wurde er von einer Mitarbeiterin gesehen, die gerade von einem Termin

zurückkehrte. Diese konnte beobachten, dass der Mann zu einer Frau in

einen Pkw mit bulgarischem Kennzeichen stieg und davon fuhr. Der

Polizei liegt derzeit keine nähere Personenbeschreibung vor.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin haben

die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der

Bevölkerung. Wer kann nähere Angaben zu den verdächtigen Personen

oder dem genannten Pkw machen? Wer hat im Bereich des

Blumengeschäftes oder der Physiotherapiepraxis verdächtige Personen

beobachtet?



Hinweise nimmt die Polizei in Malchin unter der Telefonnummer

03994- 231 224 entgegen.









