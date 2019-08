POL-SN: Stofftier löst Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots) -



Was da auf ihrem Fahrzeug saß hinterließ bei einer Anwohnerin der

Gartenstadt ein merkwürdiges Gefühl. Ein riesengroßes Plüschtier

wurde gestern Morgen einfach auf das Fahrzeugdach der Dame abgesetzt,

ohne eine Info zu hinterlassen.



Ein Fall für die Polizei? Im Zweifel ja, also fuhr ein

Streifenwagen vor Ort.



An dem Plüschmonster gab es keine Auffälligkeiten, die Beamten

nahmen es vom Fahrzeugdach. Doch wohin damit?



Hundi bekam einen Sitzplatz auf einem Stuhl vor dem Carport, in

der Hoffnung, dass der Besitzer sich melden wird. Einsatzende für die

Polizei









