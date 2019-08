POL-NB: Sachbeschädigung in Stralsund

Stralsund (ots) - Durch bisher unbekannte Täter sind an einem

Bürgerbüro des AfD Landesverbandes M-V in Stralsund zwei

Sicherheitsschlösser der Eingangstür zugeklebt worden.



Das Büro der Partei befindet sich in der Tribseer Vorstadt. Am

09.08.19 war noch alles in Ordnung. Am heutigen Morgen stellte ein

Mitarbeiter fest, dass beide Schlösser durch Klebstoff unbrauchbar

gemacht wurden. Es musste ein Schlüsseldienst geholt werden. Der

Schaden beläuft sich auf etwa 200 EUR. Der Kriminaldauerdienst befand

sich zur Spurensicherung vor Ort.



Die Beamten gehen von einer politisch motivierten Tat aus. Die

weiteren Ermittlungen wird daher der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernehmen.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.









