POL-ANK: Nachmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 80-jähriger Mann aus 17321 Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Wie bereits mitgeteilt, wird seit gestern (11.08.2019, 12:00 Uhr)

der 80-jährige Herr Tesch aus Löcknitz vermisst. Herr Tesch ist in

der Bewegung eingeschränkt und daher mit einem weinroten

Elektrokrankenfahrstuhl unterwegs. Außerdem muss er dringend ärztlich

versorgt werden. Nach neuen Erkenntnissen wurde er zuletzt am

gestrigen Abend (11.08.2019) um 17:00 Uhr in der Maxim-Gorki-Straße

in Löcknitz gesehen, als er mit dem Elektrokrankenfahrstuhl in

Richtung Gorkow fuhr.



Personenbeschreibung:



- ca. 1,75 bis 1,80 m groß

- hagere Statur

- lichtes, graues Haar



Kleidung:



- kurze blaue Hose

- helles Shirt

- keine Schuhe, demnach barfuß unterwegs.



Intensive Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung der

Rettungshundestaffel Vier Tore sowie eines Polizeihubschraubers haben

bislang nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Die regionalen

Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer

hat den 80-jährigen Herrn Tesch gesehen? Hinweise nimmt das

Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, der Polizeinotruf

unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.









