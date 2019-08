POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 55- jähriger Mann aus 17398 Ducherow (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Anklam (ots) -



Seit dem 11.08.2019 ca.15:30 Uhr wird aus Ducherow Herr Ralf

Dieckelmann,55 Jahre alt, vermisst. Herr Dieckelmann verließ die

Einrichtung gegen 12:30 Uhr in unbekannte Richtung. Nach bisherigen

Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs; es kann jedoch

nicht ausgeschlossen werden, dass er in Ducherow in einen Zug

gestiegen ist.



Herr Dieckelmann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,78 m groß;

kräftige Statur, dunkelblondes bis graues schulterlanges Haar,

welches er nach hinten gekämmt hat. Er trägt eine blaue Jeanshose,

ein blaues T-Shirt und eine helle Sommerjacke. Besonders auffällig

sind seine zwei Silberketten, die er um den Hals trägt. Außerdem hat

der Vermisste eine Tätowierung ´Ralf´ am rechten Unterarm.Der Der

Mann hat keine Ausweispapiere bei sich und ist orientierungslos.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Anklam unter

Tel. 03971-251-2224 oder - 2225, sowie jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



